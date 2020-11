Danna Paola y Aitana nos contaron la reacción de Miguel Bernardeau a la canción que lanzaron juntas

Conversamos con Danna Paola, Aitana y Luísa Sonza a propósito del nuevo hit que las unió: Friend de Semana.

Una vez más la mexicana nos pone a bailar, y esta vez lo hace con todo el poder femenino dos de las estrellas más importantes de España y Brasil.

"Quiero bailar contigo este fin de semana, I just gotta see you pa matar las ganas, ya sabes que te toca entrar por la ventana, tú no te aguantas, tú no te aguantas, amanecer contigo y que no pase el tiempo", dicen en la pegajosa letra.