El dulce mensaje de agradecimiento de Gigi Hadid por los “generosos” regalos que ha recibido su bebé

La pequeña de Zigi ha sido bañada con obsequios fabulosos.

Aunque parezca difícil de creer, Gigi Hadid y Zayn Malik ya llevan un mes completamente sumergidos en las labores de la paternidad, luego de darle la bienvenida a su primera hija juntos el pasado septiembre.

En ese entonces, el ex One Direction fue el encargado de confirmar la llegada de su bebita, escribiendo en Twitter, "Nuestra niña está aquí, sana y hermosa. Tratar de poner en palabras cómo me siento en este momento sería una tarea imposible ", dijo. "El amor que siento por esta pequeña humana está más allá de mi comprensión. Agradecido de conocerla, orgulloso de llamarla mía y agradecido por la vida que tendremos juntos".