Mira por qué Lily James y Dominic West podría ser multados por su romántico paseo por Roma

Primero estalló el escándalo, pues a pesar de lucir muy cómodo con la estrella de Cenicienta, lo cierto es que West es un hombre casado. Luego él y su esposa Catherine FitzGerald quisieron mostrar un frente unido ante los medios y aseguraron que seguían muy juntos y felices, cosa que solo generó más confusión colectiva y en la propia Lily.

Y ahora, semanas después, The Sun reporta que su controversial paseo podría resultar en una multa para las coestrellas de The Pursuit of Love.

Mira el video de arriba y descubre por qué.