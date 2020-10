Así serían los live-action de Disney protagonizados por estrellas latinas

Cuando The Hollywood Reporter le preguntó a Bailey en diciembre de 2018 qué tan profundo estaba dispuesto a entrar Disney en su biblioteca, dijo que no estaba seguro. "No lo sé, porque es posible que escuchemos algo que nos emocione", dijo. "Tomemos a Maléfica. Ella era un personaje que maldijo a un bebé porque no recibió una invitación a una fiesta, y pensamos, 'Esto es interesante'. Hicimos una película y ahora estamos haciendo otra. Continuaremos jugando de maneras que espero sean interesantes e inesperadas".

Y si el dinero sigue llegando, ¿por qué no?. Desde Alicia en 2010, las 11 adaptaciones que ha lanzado Disney han recaudado más de 7 mil millones de dólares en todo el mundo