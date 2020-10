La felicitación de cumpleaños que Yolanda Andrade le envió a Verónica Castro

Fue en junio de 2019, Yolanda Andrade confesó en una plática con Montserrat Oliver que tuvo un romance con Verónica y se casaron de manera simbólica en Ámsterdam. Tras la declaración, la llamada reina de las telenovelas negó que so hubiese sucedido.

En Venga la Alegría, dijo: "Te aclaro que yo no me casé. Yo nunca me he casado. Si no me casé con los padres de mis hijos , ¿cómo me voy a casar con Yolanda? En esta vida no voy a casarme y no voy a ser lesbiana, en esta ocasión no, no en esta vida".