Mauricio Ochmann se sincera sobre la relación que tiene con sus ex parejas

Y es que durante el periodo de excesos de Mauricio, el actor siempre se había relacionado desde el miedo y la codependencia, así admitió. Para su suerte, ese pasado quedó atrás, lo cual le permite tener una relación sana y amigable con las madres de Lorenza y Kailani.

Antes de Aislinn, María José del Valle se convirtió en la primera esposa de la estrella de Ahí te encargo. María José vivió ese momento de oscuridad en la vida del actor, lo cual derivó en su separación.

"Había mucha gente que me quería pero realmente yo no me quería ayudar. Sucede cuando llega mi hija a mi vida y al año decido levantar la mano y pedir ayuda", recordó en una entrevista.