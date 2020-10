Pautips reveló detalles de su terapia para luchar contra la anorexia

Hace un año, Pautips se sinceró con sus millones de seguidores acerca el trastorno alimenticio que sufre desde hacía un tiempo.

"Empecé a comer de todo, subí de peso y en la etapa de adolescencia no se tiene muy definido quién eres. Comencé a recibir opiniones que no eran fáciles", dijo en un video de 2017. "Si esto me paso a mí no lo veo como algo negativo y, tal vez, Dios puso esto en mi camino para poder dar testimonio y abrirles los ojos a muchas de ustedes que están pasando por una situación similar".