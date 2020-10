Jamie Lynn Spears supo que estaba embarazada después de audicionar para Twilight

Y para aumentar nuestra nostalgia, Jamie está centrando su atención en Zoey 101 para un reboot del programa de Nickelodeon, que se estrenó en 2005.

Ella anunció que lanzará una nueva versión del tema principal del show, Follow Me (Zoey 101), que grabó con su hermana mayor Britney Spears. Se espera que la canción se estrene el 25 de octubre en el livestream de Jamie Lynn y en la reunión del elenco, llamado "The Follow Me (Zoey 101) Experience - The Legacy Continues".