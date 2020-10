El esperado reencuentro de los Avengers

Para muchos Avengers, sus carreras dieron un giro inesperado. Es el caso de Scarlett Johansson, quien entró a la lista de nominadas al Oscar en 2019 con un récord insólito. Gracias a Historia de un matrimonio y Jojo Rabbit fue nominada como mejor actriz y mejor actriz de reparto.

En el caso de Mark Ruffalo, su actuación en la miniserie de HBO I Know This Much Is True le valió su primer Emmy.