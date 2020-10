Los miembros de Betty, la fea que fallecieron después de su emisión

Sú público no solo aprecia a la serie sino también a su reparto, ya que sin las emblemáticas interpretaciones de Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello y más, quizá la serie no habría tocado a tantas personas alrededor del mundo. Y eso es bastante obvio, sobre todo después de que se hicieran tantas adaptaciones de su historia y que no tuvieran el mismo impacto que la colombiana original.