Estas estrellas originales de Charmed se enfrentan a una protagonista del reboot

Por su parte, Alyssa Milano fue más o menos ambivalente sobre el revival, y le explicó a Parade que estaba más molesta por el hecho de que el elenco original no estaba involucrado en el remake. No obstante, compartió, "Siento que tendrá éxito o no, y si vuelve a tener éxito, toda una nueva generación estará expuesta a la belleza de lo que Charmed pudo ser para las personas, y si no tiene éxito, entonces no tendremos que escuchar más sobre eso".