Así se defendió el manager de Menudo de las acusaciones de violencia, pedofilia y abuso sexual

¿Qué ha dicho el manager de la boysband al respecto?

Roselló siguió en su estremecedor relato: "Edgardo Díaz abusó sexualmente de nosotros. Yo tenía 13 años y sucedió varias veces. Me amenazó diciéndome que si me negaba a hacerlo me echaría del grupo. Organizaron una fiesta en una mansión de Puerto Rico, y cuando llegué a la casa alguien me dijo que fuese a ver a Edgardo a su habitación. Nunca se lo conté a mi familia, me daba vergüenza".