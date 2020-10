Esmeralda Pimentel responde a las críticas que recibió tras su drástico cambio de imagen

"Yo entiendo que al compartir algo se hace público y por supuesto que va a haber puntos de vista y opiniones y eso está bien, nadie está en contra de la libertad de expresión porque luego en eso se defienden de 'Yo tengo derecho a decirte que estás fea y esa es mi opinión y la tienes que respetar porque si no estás en contra de libertad de expresión'. No tiene nada que ver. Yo estoy de acuerdo en que me hagan preguntas, en debatir incluso, pero cuando ya es ofensivo ahí si digo no, o sea eso no lo puedo permitir", comentó en una reciente entrevista.