Carlos Cuevas finalmente habló de su orientación sexual

Continuó: "No sé si hay protagonistas en la ficción española que no sean heterosexuales. Si no me viene ninguno a la cabeza, ya es un síntoma. No me parece una obligación, pero sí de alguien muy inteligente y socialmente comprometido querer hablar de los problemas de los jóvenes desde los jóvenes. Si quieres hablar de la sociedad, es importante contarla bien".