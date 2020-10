Demi Lovato le pone el calificativo perfecto al 2020

Desde marzo los ojos del público han estado sobre la intérprete de Sorry Not Sorry, quien se lanzó de cabeza en su relación con Max Eherich. Y si eres fan de la cultura pop, ya sabes bastante bien cómo terminó eso…

Debido a su propia montaña rusa emocional, en combinación con el estado del planeta, es entendible que Lovato quiera colocar la palabra "mi**da" junto al 2020.