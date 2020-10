Demi Lovato reveló el momento exacto por el que se dio cuenta de que era QUEER

Lovato explicó cómo ser queer ha afectado sus canciones e insinuó que los fanáticos no se han dado cuenta de que ciertas canciones de amor suyas son en realidad sobre mujeres.

"Hubo momentos en que escribí canciones sobre chicas que mis fans pensaron que escribí sobre chicos", dijo la joven de 28 años. "Me sorprende que algunos de ellos no se dieran cuenta de que algunas de las canciones eran para ciertas personas. Lo estaba compartiendo con el mundo, pero no estaba siendo completamente obvia con lo que estaba hablando. La música era mi espacio seguro".

En 2015 le preguntaron si su éxito "Cool for the Summer" trata sobre ser lesbiana. Lovato respondió: "No estoy confirmando y definitivamente no lo estoy negando", y agregó: "Todas mis canciones se basan en experiencias personales. No creo que haya nada malo en la experimentación".