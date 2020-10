La reacción de Kris Jenner al ver la dura pelea de Kourtney y Kim Kardashian por primera vez

Esta familia sigue adelante unida.

El altercado físico de Kim Kardashian y Kourtney Kardashian, que fue provocado por un desacuerdo sobre la ética de trabajo de esta última, al comienzo de la temporada 18 de Keeping Up With the Kardashians fue difícil de ver para los fanáticos, pero aún más para la madre de las hermanas, Kris Jenner.

Aunque la pelea puede parecer una noticia vieja, un nuevo episodio de la serie de E! termina repasando lo sucedido.

Como explica Kris en el adelanto, ella acaba de ver la escena por primera vez, lo que la llevó a llamar a Kourtney.

"Solo quería decirte que vi el episodio esta mañana en camino a filmar hoy", explica Kris mientras está sentada junto a Khloé Kardashian. "Me siento realmente mal".

Kris comienza a llorar, pero continúa, "Y solo quería decirte... si necesitas a alguien con quien hablar, entonces deberíamos sentarnos porque me siento realmente mal".