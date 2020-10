Mira a Kendall y Kylie Jenner peleando por un outfit

En este clan nunca falta el drama…

Kendall Jenner no está contenta con Kylie Jenner.

En un nuevo adelanto de Keeping Up With the Kardashians, la supermodelo se enfurece cuando su hermana toma un atuendo que ella quería usar en Palm Springs, California. Mientras todos se preparan para salir por la noche, Kendall se apresura a encontrar un nuevo look.

Su hermana mayor Kourtney Kardashian sugiere, "¿Quieres probarte esa camisa de vaca? ¿Podrías quedarte linda con tus zapatos?"

Lamentablemente, Kendall no está en sintonía con la recomendación de Kourtney.