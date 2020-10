Así, Nicole Kidman recuerda su matrimonio con Tom Cruise

Durante casi dos años, Kidman y Cruise trabajaron en Eyes Wide Shut, tal vez uno de los proyectos más retadores de sus carreras. Y aunque la cinta los muestra en medio de una turbulenta historia, lo cierto es que este período no permanece en la mente de Nicole como algo malo.

Por el contrario, en una nueva entrevista con The New York Times, la estrella de Big Little Lies habló de los mejores recuerdos de ese momento junto a Cruise.

