La precuela de Game of Thrones finalmente presenta a su protagonista

House of the Dragon se basa en el libro Fire & Blood de George R.R. Martin, y está co-creado por Martin y Ryan Condal. Se espera que se estrene en 2022, y otros personajes incluirán a la princesa Rhaenyra Targaryen, la reina Alicent Hightower, el príncipe Daemon Targaryen y Aegon II Targaryen.

Una precuela de GOT separada protagonizada por Naomi Watts se enlató en octubre de 2019, antes de que se anunciara House of the Dragon. "Después de una cuidadosa consideración, hemos decidido no seguir adelante con la serie", reveló HBO en ese momento.