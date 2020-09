Kim Kardashian enloquece con la nueva y desagradable obsesión de North West

La hija mayor de la estrella de E! está torturando a su madre con esta gran pasión.

Kim Kardashian no está nada contenta en este nuevo adelanto de Keeping Up With the Kardashians.

Como la dueña de KKW Beauty le explica a su hermana Khloé Kardashian en este preview, lo que siempre ha sido su peor temor se ha convertido lentamente en la mayor obsesión de su hija North West: las arañas.

En este punto, North incluso quiere una, más específicamente, una tarántula, ¡como mascota!

"De alguna manera, North me engañó para que fuera a una tienda de mascotas que estaba cerca de su escuela", le dice Kim a Khloé. "Primero me acerco a la señorita y le digo, 'Escucha, te pagaré 100 dólares. Solo di que son malas con los niños, no buenas mascotas, muerden a todos, di lo que tengas que decir. Yo te pagaré'."

La oferta de Kim obviamente no funcionó, ya que la empleado de la tienda de mascotas termina haciendo lo contrario, contándole al dúo madre-hija sobre cómo las tarántulas "son excelentes mascotas" e incluso alentando a North a tener una.