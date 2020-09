Demi Lovato está “completamente avergonzada” por el comportamiento de Max Ehrich

Las cosas parecían un cuento de hadas entre la cantante y el actor, pero fuentes cercanas a la ex chica Disney aseguran que Lovato descubrió quién era Ehrich en realidad y dejó de confiar él.

Poco después de que esta historia fuera noticia, la estrella de The Young and the Restless empezó a llenar su Instagram con mensajes sobre su separación, e incluso llegó a asegurar que se enteró de todos por los medios.

Como era de esperarse, esta situación tiene a Demi algo alterada. Mira el video de arriba y descubre qué opina la intérprete de Sorry Not Sorry sobre las declaraciones de Max.