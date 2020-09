Max Ehrich sigue compartiendo detalles sobre su ruptura con Demi Lovato

Un día después, el actor de The Young and the Restless aseguró que él se había enterado de todo gracias a los medios. Sin embargo, una fuente cercana a la ex chica Disney asegura que eso es mentira.

Esta no es la primera vez que una persona con información privilegiada comparte los mismos sentimientos sobre Max. La semana pasada, otra fuente explicó la razón por la que la cantante decidió poner fin a su romance.