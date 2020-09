La evolución de la moda a través de la amistad de Kim Kardashian y Paris Hilton

En un episodio de la temporada 17 de Keeping Up With The Kardashians pudimos ver los detalles.

"Es tan bueno que estés haciendo eso", le dijo Khloé a Kim, señalando más tarde que el horario de su hermana es "loco" en ese momento, incluso más de lo habitual.

Pero Kim insistió en que "haría cualquier cosa" por Paris, excepto bailar en su video musical porque ahí es donde ella marca la línea, que es una vieja amiga además de una ex jefa.