¿Qué demonios hace Kris Jenner disfrazada de perro? ¡Mírala!

Si puedes vencerlos, únete a ellos.

Este fue sin duda el mantra de Kris Jenner durante un reciente episodio de Keeping Up With the Kardashians. Por supuesto, nos referimos a cuando la famosa matriarca se vistió de dálmata para llamar la atención de su novio Corey Gamble. Más tarde volveremos a eso…

Al comienzo del episodio, Kris y Corey revelaron que adoptaron una cachorra preciosa, llamada Bridgette.

"Ahora somos padres de un perro", compartió el amor de muchos años de Kris en un confesionario. "La rescatamos. Nunca antes había tenido un perro, pero lo estamos haciendo juntos. Estoy feliz por ello, siempre y cuando Kris entienda que tiene que ser parte del equipo de cuidado del perro".

Sin embargo, en su propio confesionario, Kris compartió que ella no era necesariamente "una persona de perros", a pesar de que adoraba a Bridgette.

"¿Quién sabía lo emocionado que estaría Corey? Es realmente lindo", agregó la matriarca Kardashian-Jenner. "Él realmente ama a Bridgette".