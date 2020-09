Anahí reconoce que este ha sido el peor trabajo de su carrera

El trastorno alimenticio condujo a Anahí a duras crisis de salud. La actriz y cantante llegó a pesar 35 kilos. "A diario, me fui acostumbrando hasta el punto de estar feliz con mi delgadez. No me daba cuenta de que mi cuerpo estaba gritando auxilio", dijo hace algunos años en un encuentro con los medios.

"Con el paso del tiempo, mi cuerpo ya no aceptaba alimento hasta que mi corazón se detuvo por ocho segundos", describió.