Descubre por qué Demi Lovato terminó su compromiso con Max Ehrich

Todo parecía un sueño, hasta que empezaron a surgir detalles que ponían en duda las intenciones del actor de The Young and the Restless.

Primero, se generó un gran ruido en Internet cuando surgieron unos supuestos tuits que Ehrich había publicado en el pasado, en los que comparaba a Demi y Selena Gomez.

Más tarde, los fans de la ex chica Disney empezaron a sospechar que las cosas no iban bien, cuando notaron que a la hermana de Demi, Dallas Lovato, amigos como Matthew Scott Montgomery y Max Lea, y su maquilladora, Jill Powell, ya no seguían al actor en Instagram.