Anahí revela el comentario que detonó la anorexia que padeció durante varios años

Con apenas 14 años años, Anahí recibió un comentario que generaría en ella mucha presión e inseguridad sobre sí misma.

Antes de la fama y el empoderamiento que Mía Colucci le dio a la vida y carrera de Anahí, la actriz atravesó un duro periodo de aceptación debido a la anorexia que padeció durante varios años.

El trastorno alimenticio condujo a Anahí a duras crisis de salud. La actriz y cantante llegó a pesar 35 kilos. "A diario, me fui acostumbrando hasta el punto de estar feliz con mi delgadez. No me daba cuenta de que mi cuerpo estaba gritando auxilio", dijo hace algunos años en un encuentro con los medios.