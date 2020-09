Machine Gun Kelly le hace a Megan Fox la declaración de amor más sorprendente de todas

Varias semanas después, en julio, Fox y MGK discutieron públicamente sobre lo suyo.

"Nuestros remolques estaban uno al lado del otro, así que solo esperaba afuera en los escalones de mi remolque todos los días que trabajaba solo para cazar un pequeño contacto visual", dijo Machine Gun Kelly en el podcast Give Them Lala... With Randall. "Tiene los ojos más hermosos que he visto en mi vida".