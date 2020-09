KJ Apa y Camila Mendes revelan cómo son sus besos en Riverdale con la nueva normalidad

Además, ella le dijo a la revista Nylon que se sentía un poco como una "prisionera" que regresaba al trabajo durante la pandemia. La actriz de 23 años señaló, "Eso no se siente bien. No puedes ir a casa para el Día de Acción de Gracias, no puedes visitar a tu familia. Nadie puede venir a visitarte a menos que estén en cuarentena durante dos semanas. Simplemente se siente jo**do".