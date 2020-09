Jason Priestly habló sobre la batalla contra el cáncer de Shannen Doherty

"No creo que lo haya procesado" dijo Doherty a Amy Robach. "Es una pastilla difícil de tragar en muchos sentidos. Claro que he tenido días en los que he dicho '¿por qué a mí?' y luego digo 'bueno, ¿y por qué a mí no? ¿a quién más? ¿quién más debería lidiar con esto en vez de mí?'. Pues nadie lo merece. Siempre pensé que mi primera preocupación sería decirle a mi madre y a mi esposo (Kurt Iswarienko)".