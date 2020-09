Daniela Botero no da segundas oportunidades en el amor

En Instagram cuenta con casi 500 mil seguidores.

"A mi me gusta seguir muchas marcas de moda, porque me encanta la moda, y me gusta seguir a mujeres que estén haciendo algo interesante en sus carreras y en el mundo·, dijo Daniela en nuestra charla acerca de qué le gusta ver en la red social.

Agregó: "A Sofía Vergara, me encanta... Me parece que es una mujer espectacular, que ha llegado súper lejos, también fue mamá muy joven, que también ha sido muy guerrera por sus sueños".