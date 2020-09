Nadie se emocionó más por el triunfo de Zendya en los Emmys que esta estrella de Euphoria

La actriz de 24 años estaba compitiendo por este galardón junto a otras artistas como Jennifer Aniston (The Morning Show), Oliva Colman (The Crown), Laura Linney (Ozark), y Jodie Comer y Sandra Oh (ambas de Killing Eve).

Luego de que Jimmy Kimmel, host de la velada, la declaró como la líder de este impresionante grupo, todos reaccionaron sumamente complacidos. Sin embargo, la reacción más épica fue la que compartió Storm Reid, quien interpreta a Gia Bennett, la hermana de Zendaya en la producción de HBO.