Los verdaderos motivos por los que Cardi B decidió divorciarse

A pesar de todo, Cardi se mantuvo en contacto con sus fans mientras también se enfocaba en su nueva música, incluido su éxito más reciente, WAP.

"Sabes, lo sé nena, has hecho algunas tonterías", explicó Cardi en un Instagram Live el 3 de diciembre. "Todo el mundo sabe que ha hecho algunas tonterías. Pero vamos, [él] no es tonto, no está loco, hemos estado tan bien, tuvimos un fin de semana dulce, nuestra vida ha sido buena, no se va a arriesgar. Por eso no voy a entretener con eso, por eso no estoy haciendo ruido. Tan simple como eso".