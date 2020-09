Gabriela Spanic vuelve a la televisión de una inesperada manera

El año pasado, Televisa estrenó un remake de la exitosa telenovela de 1998, como parte del proyecto Fábrica de Sueños, con el que han traido de vuelta algunos otros melodramas como Cuna de Lobos y Rubí.

Durante una conferencia de prensa en abril, citada por Infobae, Spanic dijo al respecto: "Dudo mucho que vayan a tener el éxito de 'La usurpadora' por lo que acabo de decir, no por falta de carisma ni por falta de profesionalismo. No, no, no. Yo creo que el fondo de las cosas ha cambiado"