Así fue cómo Hailey y Justin Bieber celebraron su segundo aniversario de bodas

En cuanto al cantante, Justin no se toma su título a la ligera. "Tengo la mejor esposa del mundo. Ella me apoya mucho", le dijo a Zane Lowe en febrero. "Me siento realmente honrado de ser su esposo".

Por eso fue que, este 13 de septiembre, a pesar de la pandemia de Coronavirus, los dos encontraron la manera perfecta de celebrar su amor.