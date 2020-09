Arcangel rompió el silencio sobre su rumorada guerra con Anuel AA

"Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de siete años es la reina del reggaeton ¡Los números no mienten!", indicó el intérprete de Hasta que Dios Diga.

Esto, por supuesto, desató una gran controversia que caldeó los ánimos del género urbano, con sus estrellas tomando un lado u otro de la discusión.