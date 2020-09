Así es realmente la relación entre Kylie Jenner y Travis Scott a un año de haberse separado

La relación de la estrella de Keeping Up With the Kardashians y el intérprete de Sicko Mode terminó hace un tiempo, sin embargo, ellos han demostrado que su pequeña es su principal prioridad, y por ello ambos siguen trabajando juntos en su crianza compartida.

Con tan solo 28 años Travis tiene una de las carreras más fuertes de la industria musical, pero eso no evita que él abra espacio en su agenda para compartir tiempo de calidad con Stormi y así enseñarle sobre las cosas verdaderamente importantes de la vida.