Keeping Up With the Kardashians terminará en 2021 luego de la temporada 20

E! Networks agregó en un comunicado, "E! ha sido el hogar y la familia extendida de las Kardashian-Jenner durante lo que serán 14 años, presentando las vidas de esta familia empoderadora. Junto con todos ustedes, hemos disfrutado siguiendo los momentos íntimos que La familia compartió con tanta valentía al dejarnos entrar en su vida diaria. Si bien ha sido un privilegio absoluto y los extrañaremos de todo corazón, respetamos la decisión de la familia de vivir sus vidas sin nuestras cámaras. Aún no es nuestro último adiós, estamos emocionados. para que la nueva temporada de Keeping Up with the Kardashians se lance en noviembre próximo y la última temporada salga al aire en 2021. Agradecemos a toda la familia extendida y a nuestros socios de producción, Bunim Murray y Ryan Seacrest Productions por embarcarse juntos en este fenómeno global".

Desde el estreno de la serie KUWTK el 14 de octubre de 2007, ha habido 12 series derivadas en E! incluyendo, Kourtney y Khloe Take Miami, Kourtney y Kim Take New York, Kourtney y Kim Take Miami, Kourtney y Khloe Take the Hamptons, Khloe y Lamar, Sex with Brody, I Am Cait, DASH Dolls, Life of Kylie, Rob & Chyna , Revenge Body con Khloe Kardashian y Flip It Like Disick.