La razón por la que nunca se reveló el estado de salud de Christian Bach

Con motivo de su primer aniversario luctuoso, el actor que próximamente retomará su popular personaje en La Reina del Sur 3, compartió:

"Mi hermosa Christian, van a pasar los años o días que me queden por vivir y seguirás viva en mi corazón y en mi memoria. Siempre voy a agradecer haber estado a tu lado, haber sido tu cómplice y tu compañero. Hace un año te despediste de tus hijos y mi vida, y no he dejado de sentir tu presencia como cuándo estábamos juntos...".

"... Mis hijos y yo, nunca dejaremos de sentir el fuego del amor que nos abraza el corazón. Nunca estarás ausente en nuestros corazones. Nunca serás olvidada! En mi alma, anida el deseo de volverte a encontrar en la ecuación del tiempo", agregó.