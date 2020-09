Romances, citas y rumores: Todo el historial amoroso de Jacob Elordi

Durante una nueva entrevista con GQ, cuando un fan escribió que su novia deseaba que se pareciera más a Noah, Elordi le dio una contundente respuesta: "Eso es horrible, lo siento mucho", dijo. "Tu novia nunca debería decir eso. No escuches eso, eres el chico de sus sueños".

El actor también advirtió en contra de emular a su personaje mujeriego reformado de chico malo, "no seas como Noah Flynn, no me gustaría ser así en la vida real".