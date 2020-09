¡Noah Centineo muestra su regreso a To All The Boys!

¿Listos para el reencuentro de Lara y Peter en la tercera entrega de To All The Boys?

Noah Centineo emociona a los fans mostrando su regreso a la franquicia, cuya próxima película se titula To All The Boys: Always and Forever, Lara Jean!.

A mediados de julio se conoció que el actor de 24 años fue elegido en un casting para interpretar un superhéroe de DC Comics, papel para el cual también habría audicionado Jacob Elordi.