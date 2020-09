Miguel Herrán estalla ante una crítica y deja claro por qué es actor

Mira el video para conocer su contundente respuesta luego de que cuestionaran su profesión.

Este año, el ganador del Goya dijo en una entrevista para La Opinión de Málaga que pensó que moriría antes de cumplir los 30 años: "... Vengo de una familia con dinero. Por circunstancias, a mi madre al final no le quedó absolutamente nada. Pero, bueno, ella tiene su casa en Madrid, su piso en Chamberí; vamos, una vida normal. Lo que pasa es que yo no me sentía cómodo con mi vida, conmigo mismo, ni con ninguna persona que me rodeaba. Me sentía un m****a, una persona horrible... Pensaba que estaba destinado a morirme antes de los 30 años".