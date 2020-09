Ryan Murphy da la bienvenida a un bebé con su esposo

El productor donó 10 millones de dólares al Children's Hospital Los Angeles después de que ayudaron a cuidar al niño.

Un año después, Ryan compartió una actualización sobre la salud de Ford: "Para ser honesto, todavía no me he recuperado emocionalmente. Pero Ford sí", dijo Ryan en el almuerzo de Variety's Power of Women. "Mi bebé tenía un tumor del tamaño de una pelota de tenis a los 18 meses que crecía detrás de su pared abdominal y el médico dijo que era malo".