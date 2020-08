Videos relacionados : ¿Por qué Ludwika Paleta fue duramente criticada en redes?

La estrella de Carrusel recibió duras respuestas de los fans tras manifestar una queja.

Para Ludwika Paleta, ser criticada en redes sociales no es una novedad. Desde el escándalo de su esposo, Emilio Salinas, por su relación con la empresa NXIVM, cuyo dueño ha sido encarcelado por tráfico sexual, hasta la revelación de que sus gemelos, Sebastián y Bárbara, no han sido vacunados, la actriz no es ajena a los cuestionamientos.

Hace unos días, tras expresar su molestia por el servicio de una cafetería, los ataques no se hicieron esperar.

