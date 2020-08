Estrellas reaccionan a la muerte de Chadwick Boseman

Rodin Eckenroth/Getty Images

Los compañeros y admiradores de Chadwick usaron sus redes sociales para expresar sus más sinceras condolencias para sus seres queridos, quienes estuvieron a su lado durante su deceso.

Angela Basset fue una de las personas que le envió un conmovedor mensaje de despedida. "Era el destino que Chadwick y yo nos conectáramos, que fuéramos familia. Lo que muchos no saben es que nuestra historia comenzó mucho antes de Pantera negra. Chadwick me recordó algo. Me susurró cuando recibí mi diploma en la Universidad de Howard, su hogar también. Y ahora años después estábamos aquí. ¡Como amigos y compañeros disfrutando la noche más gloriosa! Pasamos semanas preparándonos, trabajando, sentándonos juntos en sillas de maquillaje, preparándonos para el día como madre e hijo. Estoy honrada de haber vivido esa experiencia. La dedicación de este hombre era inspiradora, su sonrisa contagiosa y su talento irreal. Asi que quiero darle un tributo a su hermoso espíritu, el de un artista consumado, el de un hermano...descansa ahora, dulce príncipe"