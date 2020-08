Jennifer López muestra incondicional apoyo a su sobrino transgénero

También fue reconocida por su papel como productora ejecutiva en The Fosters, una serie dramática estadounidense sobre una pareja de lesbianas. "Si hago algo que haga que un niño se sienta empoderado... Mi sueño se ha hecho realidad", dijo en su discurso de aceptación.

En una entrevista con Billboard en 2017 habló de una experiencia familiar: "Cuando crecía en el Bronx, siempre pensé que mi tía Myrza era la más cool. Vivía en Nueva York y quería ser actriz. Quería ser como ella. Lo que no me di cuenta es que ella estaba luchando por ser gay. En ese momento, las familias no se sentaban alrededor de una mesa para cenar y hablaban de tolerancia y aceptación".