11 veces que Kourtney Kardashian y Addison Rae demostraron ser las mejores amigas

A principios de agosto, para una charla exclusiva con E! News, Addison dio más detalles sobre su amistad con Kourtney.

Ella compartió, "He pasado un tiempo increíble estando con Kourtney y conociendo a la familia. Todos son personas tan cariñosas que realmente se preocupan el uno por el otro".

Addison continuó elogiando el "vínculo increíble" de las Kardashian-Jenner y las llamó personas "genuinas".

"Eso me inspira continuamente", dijo Addison. "Todos tienen un vínculo tan increíble que siempre he valorado en mi familia, así que realmente me hace amarlos aún más como personas, porque no todos pueden ver cada segundo. Realmente te muestra lo genuinos que son. No solo es para el show, así es como son en realidad".