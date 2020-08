Natalia Dyer dice que sus coestrellas de Stranger Things están siendo sexualizadas

Además, Dyer habló sobre sus experiencias al ser abordada en público. "Es encantador conocer a los fanáticos", le dijo a The Independent, "Pero es como, 'Dios mío, solo quiero ir al supermercado y comprar un poco de leche. No quiero tomarme una foto donde sea que vaya'".

Ella notó que "fue discordante" al principio y dijo que "hay fans en todas partes".

"Es una cosa difícil de navegar", continuó. "Han pasado como cinco años desde que comenzamos Stranger Things, y me he vuelto más confiada en cómo manejo las situaciones. Al principio, tuve bastantes ataques de ansiedad justo cuando salía el show porque existe esta mentalidad de defraudar a la gente y no dar lo suficiente".