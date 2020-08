Top 15: Los hermanos más hot de celebridades latinas

Por otro lado, hay celebridades que tienen mellizos y seguramente no lo sabía...

Patricia Bündchen, sí sin duda hablamos de la hemana de Gisele. Nacieron el 20 de julio de 1980, y aunque no la hemos visto en la pasarela, también está en el mundo de la moda, pero como mánager de la esposa de Tom Brady. "Todo el mundo me pregunta si me hubiera gustado parecerme más a ella, y yo contesto que no. No tendría gracia que fuéramos iguales", declaró Patricia en una oportunidad al diario español La Razón.